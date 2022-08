Elezioni, Pd nel caos: post contro Israele, il caso Ruberti, le minacce in un video e la questione Sicilia

Enrico Lette deve gestire gaffe e dimissioni. In Sicilia i dirigenti locali spingono per tenere gli impresentabili in lista. Senza dimenticare l’affaire Casini a Bologna (in cui il segretario ha ignorato i messaggi della base) e i candidati nominati senza passare dalle primarie, che in Puglia hanno già portato a un ricorso interno per l’annullamento delle liste