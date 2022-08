Ucraina, centrale nucleare. Putin a Macron: “Rischio “catastrofe”

85 Visite

L’esercito russo sarebbe pronto a spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhia, scollegandoli dalla rete elettrica ucraina. Lo ha comunicato la compagnia nucleare statale ucraina Energoatom, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. «Abbiamo informazioni che le forze di occupazione russe stiano pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di scollegarli dalla rete elettrica ucraina. Attualmente l’esercito russo è alla ricerca di forniture di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi» dopo lo stop, per alimentare i sistemi di raffreddamento, si legge nella nota di Energoatom, riportata da Ukrinform. L’intelligence ucraina ha inoltre ricevuto una nuova conferma di notizie di preparativi russi per una «provocazione su larga scala».

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una telefonata con il leader francese Emmanuel Macron, ha avvertito che i bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia – che i russi imputano a Kiev – pongono il rischio di una «catastrofe su larga scala». Lo fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass, aggiungendo che i due leader hanno sottolineato l’importanza di inviare una missione dell’Aiea per controllare la situazione alla centrale nucleare. L’Eliseo ha confermato che il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato il suo accordo – in una telefonata con il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron – al dispiegamento di una missione dell’Aiea presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo si apprende dalla presidenza della Repubblica francese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS