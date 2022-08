Pantelleria in fiamme, un violento incendio costringe a lasciare le case dell’isola. Evacuate anche le ville di Armani, Tardelli e Merlino

79 Visite

Le fiamme, sospinte dallo scirocco, hanno distrutto in poco tempo interi ettari di vegetazione costringendo residenti e villeggianti a lasciare in tutta fretta le abitazioni. Per la protezione civile “lo scenario è doloso” ma il rogo “è stato contenuto”. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro, ma i mezzi sull’isola sono pochi e i canadair non possono decollare fino all’alba. Una motovedetta della Capitaneria di porto sta imbarcando le persone scese sulla costa, mentre chi può si allontana via mare con mezzi privati.













