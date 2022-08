Elezioni, sul presidenizalismo invocato da Berlusconi si scatena una stupida bagarre

102 Visite

Silvio Berlusconi torna sul tema del presidenzialismo, applicato in tanti stati, e la sinistra si scatena contro di lui. Un tema già da tempo al centro dei programmi del centrodestra che punta sull’elezione diretta del Capo dello Stato. Berlusconi ha precisato che Mattarella dovrebbe dimettersi in caso di approvazione della legge, ma non che possa essere rieletto o che non sia in grado di assolvere al suo compito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS