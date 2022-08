Violenza giovanile, deriva inarrestabile: di chi le responsabilità

24 Visite

Le cronache dei giornali e quelle dei social media ogni giorno ci raccontano della violenza giovanile nelle grandi città ma da qualche tempo anche nei piccoli paesi della provincia.

Sembrerebbe che i giovani siano diventati tutti votati a delinquere.

Quali le cause di questo atteggiamento e come fronteggiarlo.

Sicuramente la sola repressione messa in campo dalle forze dell’ordine e dalla magistratura non è sufficiente e capace di limitare il fenomeno e le cronache di questi giorni ne sono la riprova.

Anche l’ azione educativa della scuola non riesce a porre un freno a questo fenomeno. Molto spesso l’ azione di questa istituzione è poco presa in considerazione dai genitori che spesso dimenticano il ruolo di primi educatori per diventare ” sindacalisti sciocchi” dei propri fogli, pronti a difenderli anche quando sono indifendibili e ad assecondarli.

È noto a tutti che oramai i giovani vivono in un isolamento totale senza più empatia, condivisione e interazione con i pari,lasciati alla mercé dei ” mostri” dei giochi interattivi che spesso sono veicoli di distruzione psco- fisica ,che mandano in corto circuito le menti,in particolare dei più giovani.

Giovani lasciati solo nel silenzio più assordante di coloro che dovrebbero essere i veri punti di riferimento e di ascolto per la loro crescita psico- fisica .

È proprio questo il nodo da sciogliere per sconfiggere il degrado mentale che attanaglia la maggior parte dei nostri giovani che li porta ad essere aggressivi,intolleranti e poco inclini al rispetto per sé stessi e e per gli altri.

L’ ascolto da parte dei genitori, delle agenzie di formazione è sicuramente l’ arma vincente per riportare i nostri giovani a vivere la propria vita nel rispetto di sé stessi e degli altri, ripudiando ogni atto di violenza, nella consapevolezza che la vita è il suo rispetto sono le prerogative del vivere civile di ogni singola persona.

Michele Izzo













