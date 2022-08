Elezioni politiche, Grillo sfotte i “traditori” e pubblica l’album degli zombie

349 Visite

Mentre Luigi Di Maio lancia la sua nuova creatura politica, il ministro Federico D’Incà e l’ex capogruppo Davide Crippa motivano le ragioni del loro addio al M5s e presentano il simbolo di “Ambiente 2050”, arriva la zampata di Beppe Grillo. Sui social, dove il fondatore del Movimento posta l’”album degli zombie”, “in edicola: con 4 bustine l’album è in regalo!”. Seguono tutte le foto dei ‘transfughi’ M5s – tre slide – e non mancano appunto i big: da Di Maio a D’incà, passando per Lucia Azzolina e Vincenzo Spadafora. Presente pure l’ultima uscita in casa M5s, Federica Dieni, che ha detto addio al Movimento proprio oggi. “Da oggi in tutte le edicole”, scrive Grillo nel commento che accompagna il post. Molti dei presenti nel suo album di figurine sono parlamentari che, se fosse rimasti nel M5s, non sarebbero stati candidati alle prossime elezioni senza una deroga alla regola dei due mandati, che invece è stata confermata.













