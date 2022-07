Decreto Aiuti bis, Iva azzerata su pane e pasta

69 Visite

Il decreto Aiuti bis su cui sta lavorando il governo Draghi, in carica per gli affari correnti fino al 25 settembre, dovrebbe poter contare su risorse per 10 miliardi di euro, anche grazie agli 8,5 miliardi dell’assestamento di bilancio presentato alle Camere a giugno. L’obiettivo è quello di rinnovare gli aiuti contro il caro energia e l’inflazione: prevista la proroga del bonus 200 euro e l’Iva azzerata su pane e pasta.

Il decreto, pronto per la fine di agosto, potrebbe intervenire sui prodotti alimentari essenziali, che hanno registrato un rincaro del 9% rispetto allo scorso anno. Pane e pasta potrebbero vedere l’Iva attuale (4%) azzerata, mentre per carne e pesce l’ipotesi è una riduzione dal 10% al 5%

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ripreso dal Corriere della Sera, ha spiegato che “i prezzi dei prodotti alimentari hanno registrato nell’ultimo periodo una impennata record. Una famiglia, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a 674 euro annui”.













