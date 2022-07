De Luca semplifica la legge edilizia e regala nuovi poteri ai cementificatori dei territori già devastati

120 Visite

“Con Delibera di Giunta regionale è stata approvata la Proposta di Disegno di Legge recante Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Nella sezione dedicata al Territorio sul Portale della Regione Campania c’è la notizia. E vengono enumerati i benefici che la nuova misura apporterà, indubitabilmente. Sia a livello normativo, come ha evidenziato il Presidente della IV Commissione Regionale Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Luca Cascone. Sia riguardo questioni specifiche, ha sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, secondo il quale “il provvedimento mira ad introdurre in Regione Campania disposizioni di semplificazione amministrativa in materia edilizia e una disciplina stabile orientata a ridurre il consumo del suolo, promuovendo interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed anticipa i contenuti di quello che sarà il Testo Unico del Governo del Territorio, ovvero una riforma organica del settore rispetto alla vigente legge regionale 16 del 2004”.

Una bella notizia per il testo, inviato al Consiglio regionale per l’esame istruttorio in via di urgenza, verrebbe da pensare. Già perchè in Campania il consumo di suolo prosegue. Senza sosta. Secondo i dati Ispra, nel 2020 è stato consumato il 10,39% del territorio regionale. Dopo Lombardia e Veneto, il dato peggiore a livello nazionale. Ancora più drammatici i dati relativi agli abusi edilizi. A febbraio 2021 le domande di sanatoria a seguito di tre condoni, secondo Legambiente, sarebbero 362.646. Gli abusi? Nel 2021 sono stati 1472, pari al 12,9% di quelli nazionali. Le ordinanze di demolizione emesse? Tra il 2004 e il 2020 sono state 6.966. Un record! Peccato che quelle eseguite siano state 1.363.

Insomma una situazione più che preoccupante, nella sua complessità. Alla quale il disegno di legge risponderà, sostiene la Regione Campania. Le cui certezze non sono condivise da tutti. La correttezza degli indirizzi, variamente criticate. Nel merito. “Il disegno di legge proposto in Campania si affianca a quelle leggi regionali che hanno intrapreso la strada dell’ulteriore urbanizzazione. Rinnovando e stabilizzando i meccanismi derogatori dei cosiddetti Piani Casa, con disinvolte premialità volumetriche concesse ai privati, indiscriminate sostituzioni edilizie, nuovo consumo di suolo”, secondo l’architetto Laura Travaglini, già Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli, che non ha dubbi nel criticare l’impianto del Disegno di legge.













