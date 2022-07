Area Pip, anche Trincar vince ricorso contro società dei Cesaro. Il Comune si è costituito solo dopo i nostri articoli

219 Visite

Inammissibile, secondo i giudici di Napoli nord, anche il ricorso intentato dalla società dei Cesaro contro la ditta Trincar, difesa dall’avvocato Ciro Baiano. Ricorso bocciato, dunque, come già accaduto per Sider System. Trincar e gli altri operatori, insomma, possono rimanere nei capannoni che un anno e mezzo il Comune di Marano (non c’entrano dunque i commissari) diede in fitto ad alcuni imprenditori. E pensare che il Comune di Marano in prima battuta non si era costituito in giudizio: lo ha fatto solo dopo i nostri articoli e dopo aver ritirato un comunicato in cui affermava che non doveva costituirsi. Mon dieu de la France….













