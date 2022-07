Arzano, onoranze funebri: nuova interdittiva per la Scafuro & Ferone

190 Visite

Onoranze funebri: nuova interdittiva Antimafia per la Scafuro & Ferone. Funerali, per ora, gestiti in città da ditte di Ponticelli, Calvizzano e Marano, ma quante ombre anche su questo. Lo stop è stato disposto dalla prefettura di Napoli e il fatto che l’unica azienda autorizzata in città (ma al momento priva di requisiti la Umberto Scafuro) si sia fermata ad effettuare funerali da almeno un mese, lascia aperto più di qualche sospetto. La società interdetta che operava nel settore delle pompe funebri e arredi sacri, sarebbe stata ritenuta contigua al clan Amato-Pagano e al ras di Casavatore, Ernesto Ferone. Il provvedimento, infatti, sarebbe solo l’epilogo di una più vasta a ramificata attività d’indagine dell’Arma e della stesso palazzo di Governo guidata dal prefetto Claudio Palomba. L’agenzia funebre, secondo quanto si apprende, sarebbe stata gestita da soggetti strettamente imparentati a quello che viene ritenuto referente del clan Pagano nel vicino comune di Casavatore e che attraverso la ditta funebre di uno stretto congiunto ancora operativa in città, avrebbero eluso il precedente provvedimento varato già nel 2019. Negli anni scorsi, a seguito di attività investigative, venne scoperto che la stessa da circa 2 anni aveva operato in assenza di titolo abitativo e requisiti. Intanto, alcune ditte opererebbero in città e non sarebbe raro assistere alla presenza degli stessi durante i funerali e al mancato accertamento dei requisiti (dipendenti, mezzi, locali) previsti per legge direttamente presso le sedi delle imprese.

