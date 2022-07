Regione, semplificazione edilizia: per Di Fenza “è stato fatto un buon lavoro”

88 Visite

“Il disegno di legge “Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” composto da cinque articoli, è diretto ad introdurre in Regione Campania semplificazioni amministrative in materia edilizia, con la stessa si intende promuovere interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Sono stati approvati circa 118 emendamenti in commissione, 26 di questi sono stati sottoscritti da me e condivisi pienamente anche dal presidente Cascone che desidero ringraziare unitamente all’assessore Discepolo”. A dirlo, in una nota, è Pasquale Di Fenza, Membro della IV Commissione permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti) e Consigliere Regionale dei Moderati in Campania.

“Sono soddisfatto e orgoglioso che la Commissione abbia recepito in maniera positiva le migliorie che abbiamo apportato al Disegno di Legge in questione – prosegue Di Fenza – diversamente da quanto sostiene qualche collega dell’opposizione che ama fare solo sterili polemiche, questo provvedimento non è più rinviabile, è urgente e non differibile, ora bisogna incentivare il settore con semplificazioni sostanziali per rilanciare il lavoro e le imprese, soprattutto in una fase di forte contrazione economica e occupazionale”, aggiunge. “È chiaro che alcuni emendamenti proposti che andavano in contrasto con le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale non potevano assolutamente essere approvati.

Contrariamente a quanto sostiene Nappi questa legge non ha nulla a che vedere con il tema del “condono edilizio”. Capisco che siamo in piena campagna elettorale ma distogliere la realtà non gli fa onore soprattutto, la verità sta da un’altra parte”, conclude Di Fenza.













