Al Vomero troppi transennamenti provvisori. L’ultimo nella centralissima piazza degli Artisti  

65 Visite

“ Oramai il Vomero, l’ex “quartiere bene” della Napoli che fu, versa in uno stato di evidente e perdurante abbandono – osserva amareggiato Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari -. Alla ribalta delle cronache balzano in questi giorni anche le buche e gli avvallamenti che costellano strade e piazze del popoloso quartiere collinare, senza che si provveda a ripararli. A evidenziarli, in alcuni casi, provvedono i transennamenti, realizzati con tondini di ferro e nastri di plastica bicolori, che dovrebbero essere provvisori ma che sovente, come in piazza degli Artisti, dove al centro del marciapiede si è aperta una buca da diverse settimane, con un transennamento che è stato anche parzialmente abbattuto, senza che vengano messi in atto gli interventi definitivi atti a ripararla“.

” Pessimo – sottolinea Capodanno – lo stato di manutenzione dei tratti di strada pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano, strada quest’ultima dove le sostituzioni con colate di cemento delle lastre di basalto rotte, hanno fatto storcere il naso a più di una persona “.

“ Ma non è finita qui – continua Capodanno -. In molte strade del quartiere, a ragione della mancanza della manutenzione ordinaria, sono cresciute erbacce che se non s’interviene potrebbero a breve trasformarsi in vere e proprie selve “.

Capodanno, ancora una volta, sollecita l’amministrazione comunale a provvedere con urgenza alla manutenzione delle strade del quartiere collinare, previa una ricognizione puntuale e completa, restituendo dignità e decoro alla vie del Vomero, che, in diversi casi, a causa dei continui rattoppi, vanno assumendo sempre di più l’aspetto d’improbabili mosaici, realizzati con materiali ibridi ed eterogenei; eliminando nel contempo, questione ovviamente prevalente, le possibili conseguenze per pedoni, automobilisti e motociclisti, generate dalla presenza di buche e avvallamenti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti