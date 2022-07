Omicidio- suicidio a Marigliano: morto anche il padre di 89 anni che aveva ucciso la figlia malata

365 Visite

Omicidio-tentato suicidio a Marigliano. In un appartamento in via Vittorio Veneto i carabinieri hanno rivenuto il corpo senza vita di una donna di 56 anni malata di Alzheimer. Poco distante dal cadavere, che presentava un’evidente ferita da colpo d’arma da fuoco, il padre della donna – 89 anni – anche lui a terra ma in fin di vita ferito da un colpo d’arma da fuoco alla testa.

A terra una pistola calibro 6,35 regolarmente detenuta dall’anziano. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale del mare dove si trova in fin di vita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS