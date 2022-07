Castellammare – Sabaudia: carabinieri arrestano uomo di spicco del clan Cesarano

106 Visite

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – ufficio esecuzioni penali – il 58enne Michele Onorato. L’uomo, elemento di spicco del clan camorristico “cesarano”, è stato rintracciato a Sabaudia dove era in vacanza con la propria famiglia. Il 58enne è ora nel carcere di Frosinone a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà scontare la pena residua di 4 anni e 2 mesi per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e falsificazione dei valori di bollo in concorso commessi a Castellammare e nei comuni limitrofi a partire dal 2006.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS