I giudici danno ancora ragione a Bocchetti: ennesima assoluzione (dal reato di diffamazione) per il direttore di Terranostranews

94 Visite

Assolto perché il fatto non costituisce reato: con questa motivazione il giudice di Napoli nord ha assolto Fernando Bocchetti, direttore di Terranostranews, dall’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa ai danni dell’ex dirigente del Comune di Marano Claudia Gargiulo. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni. Gli articoli oggetto di querela erano relativi a un concorso che si tenne anni fa a Marano e che si concluse, dopo alcuni step, con la vittoria di un attuale dipendente dell’ente.

Per Bocchetti – difeso dall’avvocato Aniello Sansone, che già in passato aveva seguito e ottenuto successo per analoghe vicende relative al giornalista, è l’ennesima assoluzione rimediata nell’arco degli ultimi anni, da quando è a capo del giornale, Terranostranews, che ha ridefinito i canoni del giornalismo on line a Napoli nord.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS