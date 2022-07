Marano, ancora tante famiglie con i rubinetti a secco. Ne parliamo solo noi, per il Comune è tutto ok

174 Visite

Sul tema acqua, dopo le polemiche delle scorse settimane, sembra essere calato il silenzio. In realtà ancora tante famiglie di Marano soffrono la sete, come quelle di via Padreterno, civic 25/a o quelle di via Cupa Castello Scilla. Sono storie che sembrano non interessare a chi governa il Comune e che invece, attraverso note stampa, continua a ritenere che tutto sia in regola o quasi. In via Padreterno, in quella zona di cui abbiamo scritto, manca l’acqua da cinque lunghi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS