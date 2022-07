Putiniani di Marano? Sorrentino (Pd) stoppa le polemiche: “Vittima di una mistificazione”

117 Visite

In questi giorni, a mio malgrado, mi sono ritrovato vittima di una mistificazione con l’evidente scopo di mettere in dubbio la mia serietà. Stanno girando, in diverse chat, degli screenshot con dei commenti in cui affermerei di essere un sostenitore di Putin e della sua cosiddetta “operazione militare speciale”. Se però andate a leggere i commenti relativi al post in questione, pubblicato un giorno fa sulla mia home di facebook, capirete immediatamente che si tratta di commenti sarcastici e volutamente provocatori. Nella sezione del mio partito abbiamo organizzato raccolte di generi di prima necessità per le popolazioni vittime di questa vile invasione ed altre iniziative pubbliche, con diversi rappresentanti delle istituzioni, in sostegno dell’Ucraina. Negli screenshot che vedete qui sotto, sono riportati soltanto alcuni dei post che ho pubblicato in questi mesi, in cui condanno l’atteggiamento della Russia ed esprimo supporto per l’operato della NATO. Sono un europeista ed atlantista convinto e trovo davvero assurdo e seccante dovermi giustificare per tutto questo. Mi dispiace dover constatare la mancanza assoluta del senso dell’umorismo o della malafede delle persone che amano gettare discredito sul prossimo al mero scopo di assecondare la propria mediocrità. Pertanto concluderei con questa citazione che ritengo sia calzante:

“L’ironia e l’intelligenza sono sorelle di sangue.”

Ed ormai sono merce sempre più rara, aggiungerei.

Roberto Sorrentino, segretario locale Pd.













