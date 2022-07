Napoli tagliato fuori, Dybala dice sì alla Roma

98 Visite

Paulo Dybala si è convinto e nella notte ha dato il suo sì alla Roma. L’argentino, stanco di aspettare l’Inter, ha ceduto alla corte di Josè Mourinho che ha spinto moltissimo per il suo arrivo nella Capitale. Così anche i Friedkin hanno fatto uno sforzo economico offrendo 4,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a 6. L’ex Juve è decollato verso le 9 da Torino direzione Porgallo con un volo privato dove è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto triennale fino a giugno 2025: non c’è più tempo da perdere e deve iniziare la preparazione con la sua nuova squadra. Con lui in aereo anche i Friedkin e il ds giallorosso Tiago Pinto.













