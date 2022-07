Comune, Grimaldi: Manfredi nomini Mancuso vicesindaco

100 Visite

Il consigliere di maggioranza: Cosenza chiarisca incarico Ordine ingegneri

NAPOLI – «Circola, con una certa insistenza, il nome dell’assessore Edoardo Cosenza quale nuovo vicesindaco di Napoli, dopo la prematura e dolorosa scomparsa della professoressa Mia Filippone. Mi auguro che sia solo fantapolitica: Cosenza è stato assessore regionale di centrodestra, nella giunta Caldoro, e non basta il rapporto di filiazione accademica tra lui e il sindaco Gaetano Manfredi per affidargli un così importante incarico».

A dirlo è Luigi Grimaldi, consigliere comunale di maggioranza a Napoli.

«Peraltro, la circostanza che Cosenza mantenga ancora il ruolo di presidente dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, pur avendo la delega alle infrastrutture, dovrebbe essere chiarita. La trasparenza va praticata, non solo predicata».

«Se il sindaco Gaetano Manfredi è alla ricerca di un vicesindaco, guardi a Paolo Mancuso, magistrato integerrimo e profondo conoscitore della città di Napoli e dei suoi problemi – prosegue Grimaldi –. Mancuso sarebbe ancor più figura di garanzia in un’Amministrazione dove spesso (come nel caso del contestato contratto d’oro al direttore generale del Comune) le procedure sono abbastanza disinvolte».

«E ancor più sarebbe un argine alle voci su presunte operazioni losche attorno al concorso Asìa, su cui lo stesso ex procuratore è stato il primo a lanciare un accorato allarme. Manfredi coinvolga le forze e tutti i consiglieri di maggioranza in questa scelta – ha concluso Grimaldi –. Non faccia come spesso fa: chiudendosi nel Palazzo e decidendo coi suoi collaboratori. Su questo tema, saremo inflessibili».













