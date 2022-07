133 Visite

Un ordigno esploso nella notte a Barra, e un’auto (Fiat Panda) carbonizzata a Ponticelli. E’ quanto accertato dai carabinieri della stazione di Ponticelli. La deflagrazione dell’ordigno ha causato il danneggiamento di una saracinesca di un garage privato. Non ci sono feriti, indagini in corso per entrambi gli episodi.













