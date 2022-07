Marano, il maxi trasferimento di beni confiscati: 139 in un sol colpo

531 Visite

139 beni trasferiti al Comune di Marano. 139 beni confiscati alla camorra: è l’ultima tranche di case, box e terreni che dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati alle mafie ha consegnato all’Ente cittadino. Un pacchetto enorme, insomma, che si aggiunge agli attuali oltre 150 già nelle disponibilità del municipio. A conti fatti, Marano possiede più di 300 strutture o terreni – la maggior parte non ancora utilizzati per i fini sociali – sottratte alle cosche e ai palazzinari del clan Polverino. Un patrimonio difficile da gestire, soprattutto per un ente con scarse risorse finanziarie e un personale ridotto all’osso. Un patrimonio già adesso poco e mal sfruttato, con molte ville assegnate a cooperative e associazioni ma mai utilizzate. Tra i beni consegnati di recente c’è la palazzina di via Casalanno (costruita dai Simeoli), alcune strutture di via Camaldolilli, beni in via Corree di sopra e in altri punti del territorio.













