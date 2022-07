Cinque Stelle, riunioni fiume per non decidere nulla: si va verso ulteriore scissione?

Infatti tra le opzioni dei transfughi non c’è solo quella di entrare nei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, creati da Luigi Di Maio , o di gruppi di altri partiti che possano garantire la rielezione. Ma anche – se i numeri lo permettessero – la costituzione di nuove formazioni, alla Camera e al Senato, disposte a sostenere l’esecutivo guidato dell’ex presidente della Bce. In questo magma è impossibile fare nomi e numeri precisi anche perché non tutti coloro che sono in disaccordo con la linea di Giuseppe Conte andranno via, visto che chi ha fatto un solo mandato elettivo con i 5 Stelle potrà essere ricandidato. Quindi ai novizi che vogliono essere rieletti in Parlamento conviene rimanere con Conte, mentre tutti coloro che hanno fatto già due mandati sono più propensi a cambiare partito. Inoltre non tutti quelli che vorrebbero andarsene potranno farlo perché è fondamentale lasciare qualche uomo nelle linee dell’avversario.