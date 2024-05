Omicidio Giaccio, colpo di scena: atti non utilizzabili, per ora si salva il killer D’Alterio ma la Procura presenterà nuova istanza

149 Visite

I nuovi atti di indagine non erano utilizzabili e il presunto esecutore materiale dell’omicidio dell’innocente Giulio Giaccio evita, almeno per il momento, la fa franca. È un colpo di scena a dir poco clamoroso, quello di cui ha beneficiato ieri mattina il ras del clan Polverino Raffaele D’Alterio, meglio noto come ‘Lelluccio ‘a signurina”, accusato di aver esploso il colpo di pistola dritto alla nuca del 26enne di Pianura assassinato il 30 luglio del 2000 e poi sciolto nell’acido per un maledetto scambio di persona. E’ una questione essenzialmente tecnica – sollevata dallo stesso pm – e non di merito. Una questione che attiene a un precedente fascicolo già archiviato. Per quell’omicidio ci sono altri indagati, tra cui Carlo Nappi e Salvatore Cammarota. Ora la Procura, in riferimento a D’Alterio, riformulerà la richiesta di misura cautelare.













