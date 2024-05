Napoli, turista tedesco aggredisce il padre del titolare di un bar: il 91enne è in codice rosso

Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Santa Maria di Costantinopoli 88 nel bar Fiorillo. Poco prima un 25enne incensurato tedesco senza fissa dimora aveva, senza alcun apparente motivo, aggredito il padre del titolare del bar che era sull’uscio della porta. L’uomo è caduto a terra procurandosi una emorragia cerebrale. Dopo l’arrivo dei militari, il cittadino straniero, presente ancora nelle vicinanze, prima tentava di darsi alla fuga e poi, prontamente raggiunto dagli operanti, tentava di colpirli con calci e pugni. É stato bloccato. La vittima – 91enne- è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale Cardarelli dove si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’arrestato è in carcere. Al momento deve rispondere di resistenza e lesioni gravissime.