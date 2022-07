81 Visite

Ospedale dei Colli, agitazione dei sindacati: “pronti a scioperare”. Si susseguono in queste ore proteste e iniziative di lotta promosse dai sindacati della sanità pubblica napoletana che preannunciano un estate veramente calda. In una nota indirizzata agli organi di stampa, alla cittadinanza e ai lavoratori dell’Azienda ospedaliera dei Colli, le rappresentanze sindacali della UIL, CISL, CGIL, FIALS, NURSIND e NURSING UP hanno informato che: “ a seguito di continue “sensibilizzazioni” formalizzate da ripetute richieste d’incontro, (sempre inevasi dalla Direzione Strategica dell’Azienda dei Colli) al fine di concertare e pianificare una organizzazione che permetta di erogare una assistenza efficace, efficiente e di qualità a i cittadini della nostra regione (anche in vista della recrudescenza del COVID 19) ed una “dignità lavorativa” che tuteli la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti, le scriventi Organizzazioni Sindacali dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale riservandosi successivamente di indire una conferenza stampa con gli organi di informazione cittadina e nazionali”. Insomma, una delle aziende ospedaliere più grandi del mezzogiorno è in queste ore teatro di importanti mobilitazioni sindacali che si pongono l’obiettivo di chiedere misure necessarie al corretto funzionamento dell’azienda e dei reparti per un luogo di lavoro dignitoso e l’erogazione di un servizio all’altezza.

Giuseppe Bianco













