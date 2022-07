NAPOLI, Manfredi e Genna a “Economia del mare” del Sole 24 Ore

57 Visite

NAPOLI – Sindaco G. Manfredi al Convegno “Economia del Mare” del Sole 24 Ore: la sfida è avere porti sostenibili e integrati alle città.

Se il ruolo dei porti è fondamentale per il paese, tanto più lo è al Sud, dove il 64% dell’import-export avviene via mare, contro il 36% del Nord. Lo ha ricordato questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante il convegno “Economia del Mare” organizzato dal Sole 24 Ore: «Per una città come Napoli il porto è parte dell’identità e insieme una grande opportunità di sviluppo. Oggi la sfida è come rendere il porto più efficiente, accogliente e capace di svolgere un ruolo multifunzionale in una logica di sostenibilità e integrazione con la città. Questa è la grande sfida delle città portuali: cogliere le opportunità del settore, ma in una logica di sostenibilità e integrazione cittadina».

INTERVENTO GAETANO MANFREDI

https://we.tl/t-IIRhaQB09R

UNINDUSTRIA NAPOLI – V. Genna (vicepresidente) al Convegno “Economia del Mare” del Sole 24 Ore: sinergie privato-pubblico con idee comuni

«A Napoli il porto è una parte del tutto, in ogni foto c’è il Vesuvio e il porto. Vederlo monco di certi investimenti per noi imprenditori è un peccato, è un peccato non essere del tutto integrati nella più grande azienda della città», ha detto Vittorio Genna, vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli con delega all’Economia del mare durante il convegno “Economia del Mare” organizzato dal Sole 24 Ore. «Gli imprenditori guardano a sinergie con il pubblico con idee comuni da portare avanti insieme. Il privato deve vedere l’investimento come sviluppo per i prossimi anni. Il privato ha l’obbligo di investire e far crescere il territorio, il pubblico può essere solo una molla e ottenere i fondi».

INTERVENTO VITTORIO GENNA

https://we.tl/t-HctmBPGFnx

IL CONVEGNO “ECONOMIA DEL MARE”:

Il Sole 24 Ore presenta la prima edizione dell’evento ECONOMIA DEL MARE. Nuovi scenari e sfide per la Blue Economy, dedicato all’industria marittima, settore strategico per l’intera economia nazionale e per la gestione delle imprese dei settori dei trasporti, della logistica, dello shipping e della portualità. L’evento si terrà giovedì 14 luglio dalle 10.30 alle 17.00 e sarà contemporaneamente in tre città: Genova (a bordo della Costa Firenze), Trieste (la Sala Oceania del Centro Congressi Stazione Marittima), Napoli (nei locali della Sala d’Amato dell’Unione Industriali).

Il Convegno Economia del mare, alla sua prima edizione, vuole rappresentare un osservatorio annuale del Sole 24 Ore per il sistema dell’industria marittima italiana analizzandone il potenziale di crescita, gli scenari e le nuove sfide per gli operatori anche di fronte ai mutati equilibri geopolitici mondiali. Al centro della discussione la ricerca e l’innovazione per promuovere e sviluppare modelli sostenibili; la portualità come perno per la crescita dei traffici internazionali e l’innovazione tecnologica e digitale per i porti di nuova generazione; la formazione delle nuove competenze necessarie per svolgere i mestieri del mare; i macrotrend geopolitici e gli scenari evolutivi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS