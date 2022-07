Governo, passa fiducia in Senato ma senza il voto dei 5 Stelle. E ora cosa accadrà? Tocca a Mattarella

215 Visite

Il Senato ha approvato la fiducia al dl aiuti (172 sì, 39 no). Immediatamente dopo Il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi diretto al Quirinale.

«Governo finito? Beh, ci sono sempre i tempi supplementari…». Così il ministro per lo sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti intercettato dai cronisti nei pressi del Senato.

Ore 14:49 – Cosa può succedere adesso

Cosa può succedere adesso? Tecnicamente il gesto dei senatori M5S non significa una bocciatura del provvedimento (il dl aiuti è destinato a passare) ma lo «strappo» politico è evidente. Draghi potrebbe dunque incontrare di nuovo Mattarella nelle prossime ore. Tra le ipotesi che trapelano da fonti del Quirinale, un rinvio alle Camere del governo per una nuova fiducia: un modo per fare sì che i partiti si assumano le loro responsabilità.