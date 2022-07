Marano, don Merola ricoverato per Covid

563 Visite

Il Covid-19 ha colpito anche don Luigi Merola, il sacerdote di Marano presidente della Fondazione “A’ voce d’è creature”: dopo essere risultato positivo, il parroco a causa del virus è stato costretto a un ricovero in ospedale. È stato proprio Merola, attraverso la pagina Facebook della fondazione, qualche ora fa, a rendere noto il suo ricovero, pubblicando anche una foto che lo ritrae, con una mascherina Ffp2 in volto, disteso sul letto ospedaliero. “Sereno mercoledì a tutti! – scrive il prete a corredo della foto -. Qui, in ospedale, mi rendo conto ancor di più che dobbiamo volerci bene e aiutare sempre chi sta nel bisogno… Non dobbiamo far passare la nostra vita senza aver lasciato un segno: fate del bene sempre!”.













