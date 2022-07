Marano, area Pip e controlli ditta rifiuti. Le dichiarazioni-barzelletta di Caso e Antonetti. Ricostruzioni a dir poco fantasiose

210 Visite

Sarà forse il caldo, forse gli effetti della siccità, della carenza idrica o quant’altro, ma a Marano si sentono in questo periodo le cose più allucinanti: accade che il tribunale Napoli nord rigetti il ricorso presentato dai Cesaro che chiedevano lo sgombero di alcuni imprenditori che occupano capannoni che il Comune ha dato loro in fitto sulla scorta di una precedente rescissione contrattuale. Il Comune di Marano – come denunciato da Terranostranews un mese fa – nemmeno si era costituito (in un procedimento) contro i Cesaro, che pure avevano chiamato in causa l’ente e gli imprenditori. Il Comune si è costituito solo dopo alcuni nostri articoli e interviste, ritirando tra l’altro un comunicato stampa in cui asseriva che era una cosa tra privati e che il Comune nulla c’entrava. E cosa ti fa l’ineffabile Caso, il dimaiano Caso? Dà mandato per la pubblicazione di un comunicato in cui elogia i commissari e non gli imprenditori che hanno fatto casino e non il giornale che aveva sollevato il caso.

Accade poi che il commissario Antonetti rilasci un’intervista in cui asserisce che il Comune – che ha deciso di fare a meno dei dipendenti che sorvegliavano l’azienda del servizio rifiuti – paga un servizio esterno dedicato a questo scopo. Tutti sanno, invece, che è la stessa ditta, con propri dipendenti, a controllare se stessa e che non c’è più uno straccio di controllore comunale in strada, a verificare la correttezza dello smaltimento e il corretto utilizzo dei mezzi.

Siamo allibiti, sconcertati. Ripetiamo: non comprendiamo se sia il caldo o altro o il desiderio di dare meriti a chi meriti non ha e che sta gestendo malissimo le emergenze del territorio. Il deputato Caso oggi è veramente un caso per il territorio di Marano e i cittadini di Marano, da quel che si legge dai commenti social, pare lo stiano capendo.













