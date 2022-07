Incendio campo rom Giugliano, cittadini stufi, ma sarà sempre così: anche le denunce sono state archiviate

103 Visite

Nuovo incendio divampato in via Carrafiello, nei pressi del campo Rom (abusivo) a Giugliano: ad andare in fumo un cumulo di rifiuti. Si è sprigionata una colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni vicini. I residenti, intanto, lanciano un nuovo appello alle istituzioni per questo ennesimo rogo. Le persone chiedono, da tempo, una bonifica della zona e controlli più serrati. Da quel che trapela, però, le denunce sporte anche da amministratori locali e dalla Regione sarebbero state archiviate: i rom, in pratica, non possono essere spostati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS