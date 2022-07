Covid Napoli, flop vaccinazioni. “In pochi ci credono ancora”

90 Visite

«L’unico modo per fronteggiare l’ondata dei nuovi contagi di Omicron 5 è il vaccino». Ma sono in tanti a non pensarla così. Intanto questa convinzione è stata condivisa da chi, ieri, si è recato nell’ex Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, riattivata come hub vaccinale dopo la chiusura disposta lo scorso 15 maggio. Il bilancio del primo giorno di rimessa in funzione del centro per la somministrazione della quarta dose, prevista per gli over 80 e i pazienti fragili dai 60 anni in su, non ha registrato un boom di presenze ma i 23 vaccinati di ieri, non hanno avuto dubbi. Anche in provincia pochissime vaccinazioni.













