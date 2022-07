Giugliano entra in convenzione, il Giudice di Pace di Marano è salvo

82 Visite

Il Sindaco Pirozzi: “Una scelta di responsabilità per tutti i cittadini dei sette

comuni serviti da questo importante presidio di legalità”

Giugliano, 7 luglio 2022 – Il Giudice di Pace di Marano resterà in funzione, durante

l’incontro tra i rappresentanti dei sette comuni serviti dal presidio tenutasi ieri

mattina il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi ha infatti sancito l’adesione alla

convenzione attualmente in vigore. Dopo aver ribadito la necessità di una

rimodulazione delle tariffe che al momento sono estremamente penalizzanti per le

città più grandi, la fascia tricolore giuglianese ha comunque scelto di aderire per il

2022 alle condizioni vigenti determinando così, di fatto, la prosecuzione del

servizio.

Verranno perciò predisposti tutti gli atti necessari alla stipula della convenzione, che

sarà poi ratificata in consiglio comunale e ferma restando la volontà di rivedere i

parametri per una più equa distribuzione degli oneri da suddividere con i comuni di

Calvizzano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca che dovrà

accompagnarsi ad una analisi dei costi al fine di non gravare troppo sulle economie

cittadine.

“Il Giudice di Pace è un presidio di legalità importantissimo per tutta l’area –

sottolinea il sindaco Nicola Pirozzi – e, nonostante le condizioni attuali siano molto

gravose per noi, abbiamo comunque scelto di fare uno sforzo per tutelare i cittadini.

Dopo circa dieci anni la vicenda arriva ad una conclusione positiva, registro con

piacere gli svariati attestati di stima ricevuti in privato e attraverso i canali social da

tanti miei colleghi amministratori, a mia volta ringrazio le amministrazioni di

Calvizzano, Melito, Mugnano e Qualiano e le commissioni di Marano e Villaricca

per aver condiviso questo percorso comune all’insegna di una proficua

collaborazione che ha scongiurato uno smacco per il nostro territorio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS