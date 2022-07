Quarto, disastro black out elettrici e nuovi parchi. Sabino: “Non è colpa nostra, abbiamo chiesto interventi all’Enel”

Siamo arrabbiati. Abbiamo urlato all’Enel tutta la rabbia nostra e dei cittadini di Quarto per una questione che sta assumendo contorni gravissimi. Come Comune, anche se la gestione della rete elettrica non rientra nelle nostre competenze, stiamo lavorando da tempo ad una risoluzione che sia definitiva. C’è chi però in queste ore cerca, invece, di strumentalizzare la vicenda, facendoci su propaganda. Proviamo però a fare chiarezza una volta per tutte. I parchi e le nuove costruzioni edilizie che vedete completati o in via di ultimazione riguardano concessioni rilasciate prima del 2018. Quindi, ben prima del nostro insediamento. Questa amministrazione ha però intuito subito il problema e ha avviato immediatamente una serie di incontri serratissimi con Enel chiedendo interventi e investimenti. L’iter burocratico, che dura un paio di anni è ormai quasi alla sua conclusione. I progetti sono stati finanziati e sono partiti. Uno di questi è importantissimo e riguarda la costruzione di una cabina primaria che risolverà definitivamente la questione. Quindi, chi oggi fa chiacchiere, fa capire che lo fa solo in malafede. Il problema è strutturale e riguarda tutta l’area metropolitana. Enel sta interloquendo e nei prossimi giorni abbiamo fissato anche un incontro con la dirigenza nazionale qui a Quarto per discutere delle problematiche e per fare in modo che gli investimenti destinati al nostro territorio possano essere portati a termine nel minor tempo possibile. Queste rassicurazioni però non bastano né a noi né ai cittadini e lo abbiamo chiaramente detto ad Enel. All’Ente di gestione abbiamo anche chiesto intervento urgenti per ovviare immediatamente alle criticità come l’installazione di generatori così da sostituire le cabine al momento prive di fornitura elettrica. Siamo stati e continueremo ad essere durissimi perché non è più accettabile tutto questo. Così come abbiamo chiaramente chiesto alla direzione rispetto per i cittadini di Quarto oltre che la risoluzione quanto più immediata di ogni criticità.

Nota stampa sindaco Quarto