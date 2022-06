Concerto di Ultimo, una disorganizzazione spaventosa. La riflessione di un nostro lettore

188 Visite

Amici napoletani , s ono un amante della meravigliosa città di Napoli e la giornata del 25 giugno 2022 ho partecipato ad un concerto allo stadio Diego Armando Maradona.

È con forte dolore che scrivo queste parole ma, ancora una volta, per colpa di una minoranza di persone incompetenti, maleducate e incivili mi sono ritrovato ad assistere a scene che non pensavo potessero verificarsi in un paese civilizzato, e mi fa ancora più male sapere e credere che tutto ciò sia accaduto proprio nella città più bella del mondo: Napoli.

Eravamo tutti in fila ordinata per il ritiro dei biglietti al botteghino quando ad un certo punto masse di persone hanno iniziato a non rispettare le fila, ad accalcarsi e spingere senza pudore né senso civico. Si è dunque generato i l caos, non più una fila ma solo un’accozzaglia.

Ciò che più mi addolora però è il comportamento dello staff . Quest i assistevano senza fare nulla, facendo sentire male tante persone di tutte le età. Questi lavoratori (chiedo scusa ai Lavoratori che si sentiranno offesi, perdonatemi) chiacchieravano e ridevano tra loro mentre la gente si sentiva male, lasciando sotto il sole anche chi diceva di non poterci restare per problemi di salute.

A peggiorare ancora più la situazione, in prossimità del botteghino, doveil servizio d’ordine apparentemente non notava il caos dovuto alla loro disorganizzazione, gli stessi decidevano anche chi far passare, dando forse (ma sono sicuro di sbagliarmi, mi sarò certamente confuso) anche priorità alle persone a loro più simpatiche o di loro conoscenza. Ma ripeto, sicuramente mi sarò confuso!

Comprendo e sono a conoscenza, essendo un grande amante di Napoli, che tante persone qui provano ad infangare e ricoprire di marcio la meravigliosa faccia di questa città ma quando a comportarsi così è proprio chi è incaricato affinché ciò non accada e d a garantire un servizio d’ordine non mi restano parole ma solo lacrime.

Ancora una volta Napoli mi ha regalato tanto, un grande evento in una spettacolare città ma anche lasciato un forte dolore ed un cuore infranto ne l vedere che il sogno di poter ritrovare nei napoletani la stessa bellezza che si ritrova nella loro città e nel loro mare è ben lontano e chi dovrebbe agevolare questo processo, haimé, non fa che ostacolarlo e remar ci contro.

Non cerco né chiedo nulla, scrivo queste parole perché sogno di far splendere Napoli della stessa luce del sole che la riscalda ogni giorno e vorrei che certe cose che ci appaiono la normalità non lo saranno più ma facciano invece notizia.

Io sogno. Sogno di ritrovare a Napoli gente civile, che rispetta gli altri, sé stessi, il proprio lavoro; di non vedere i cosiddetti “abusivi” fare i propri comodi sotto gli occhi di tutti. Sogno una Napoli pulita, efficiente, efficace e sicura… Ma lo vedo ancora un sogno molto lontano.

Sono sicuro che anche voi tutti che state leggendo queste parole sognate una Napoli come la sogno io. Impariamo da questi errori, aiutiamo gli incivili, i fannulloni ed i furbetti ad amare Napoli quanto lo facciamo Noi. Abbiamo pietà di loro ed aiutiamoli, perché hanno un forte bisogno di aiuto.