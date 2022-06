VIGILI AGGREDITI, RASTRELLI (FDI), NAPOLI SEMPRE PIÙ CAPITALE DELL’ANARCHIA, CONCLAMATA INCONSISTENZA LAMORGESE-MANFREDI

38 Visite

“Che a Napoli siano sempre più frequenti e dilaganti gli episodi di violenza incontrollata anche ai danni delle forze dell’ordine è un dato di fatto, ma soprattutto un dato politico: quello della conclamata incapacità del ministro Lamorgese che fa il paio con l’assoluta assenza di autorevolezza di un’istituzione comunale incapace di mettere ordine tra i propri ranghi e in città e di pretendere risposte adeguate dal governo centrale”. Così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli, commentando l’aggressione subita oggi dai vigili urbani a piazza Garibaldi.

Per Rastrelli, “serve innanzitutto una ferma volontà politica, servono più uomini e mezzi per ristabilire in città, sempre più capitale dell’anarchia, le condizioni minime di vivibilità”.













