Cobas Cardarelli: “L’unico, grande problema è De Luca non i direttori generali”

In Campania succedono sempre cose strane, oggi che un nuovo direttore generale, il dott. D’Amore, ha fatto un proclamo sulle barelle, magicamente i titoli dei giornali attaccano “il Cardarelli getta la spugna”. Menzogne allo stato puro, che vengono fuori nel momento stesso in cui il nuovo DG ha un progetto, per rilanciare l’ospedale più grande del Sud. Strumentalizzazione allo stato puro, anche se le responsabilità ricadono tutte su Vincenzo De Luca l’unico che dovrebbe essere avvicendato. È chiaro che chiudendo i 5 pronto soccorso, passando i cittadini all’assistenza indiretta ( cioè tutto a pagamento) questi come devono curarsi? C’è lo vuole spiegare il Presidente tuttologo? Avvicendare i manager per cosa? Se il problema è che tu non gli dai gli strumenti per fare bene il loro lavoro? Aspettiamo ancora l’assessore alla sanità, volevamo ricordargli che non siamo più commissariati, o meglio si ma da lui ! Ai cittadini diciamo che Noi la spugna non la buttiamo mai, abbiamo salvato vite anche curandoli sulle sedie, non ne siamo fieri per carità, ma abbiamo salvato vite. Questi lavoratori non gettano mai la spugna; quest’Azienda ha chiuso temporaneamente il ps, per poche ore per permettere una riorganizzazione e lasciar passare solo i codici rossi. La vera vergogna strumentale è politica, ma noi del Cardarelli sempre a testa alta.

Nota Cobas Cardarelli