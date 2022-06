Punti di vista. Reddito di cittadinanza, nel solo 2021 denunciate oltre 29 mila persone

124 Visite

Dai controlli della Guardia di finanza i numeri delle truffe per indebita percezione del reddito di cittadinanza diventano sempre più grossi.

Nel solo 2021 sono stati denunciate oltre 29 mila persone per aver percepito o tentato di percepire il reddito di cittadinanza, per somme che si aggirano intorno ai 290 milioni di euro.

Situazione, questa, che ha aperto un dibattito politico che ha visto anche il sottosegretario De Stefano ieri dei 5 Stelle, oggi alla corte di Di Maio nel movimento insieme per il futuro mettere in discussione lo strumento reddito di cittadinanza così com’è oggi strutturato, avanzando la necessità di porre dei correttivi.

Lo stesso ministro del lavoro Andrea Orlando nel suo intervento alla Camera ha ribadito che c’è bisogno di correttivi per cercare di arginare tanta illegalità e cercare di razionalizzazione l’offerta di lavoro con la fruizione del reddito.

Altro modo da sciogliere è quello di eventuali rinunce a proposte d’ impiego da parte dei fruitori del reddito che al secondo rifiuto dovrebbero perdere il diritto al sussidio , cosa che non avviene quasi mai.

Premesso che uno Stato di diritto dovrebbe garantire a tutti di vivere decorosamente, tanto che il primo articolo della Carta Costituzionale enuncia che l’ Italia è una nazione fondata sul lavoro diritto inalienabile di ogni cittadino, quindi lo Stato dovrebbe garantire a tutti il lavoro che è l’ unico strumento che dà dignità all’ individuo, e non certamente il sussidio che è l’ aberrazione della dignita’ umana e la tomba del mercato del lavoro.

In un periodo come questo dove l’epidemia, la guerra e la siccità stanno mettendo a dura prova la economia nazionale e mondiale continuare ad elargire semplici sussidi senza attuare una politica seria, organica del lavoro, ad iniziare dal taglio del cuneo fiscale significa condannare a morte certa le future generazioni che si troveranno a pagare un debito pubblico enorme e continuando a non avere un futuro lavorativo.

Michele Izzo













Commenti

