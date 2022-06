Napoli, Trapanese: “da lunedì 27 giugno parte la manifestazione “MiniNA la città dei ragazzi”

78 Visite

Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio si svolgerà la manifestazione “miniNA la città dei ragazzi” presso il Centro Sociale La Salette in via Romolo e Remo 46 a Soccavo.

La Città dei Ragazzi è un gigantesco gioco di ruolo organizzato dal Progetto “Una città per Giocare“ del Comune di Napoli e coordinato dall’Assessorato al Welfare in collaborazione con la Ludoteca Cittadina che si svolge in una vera città in miniatura, dove i ragazzi trovano riprodotte e allestite le più importanti strutture di una città moderna, in modo tale che le si possa conoscere e sperimentare giocando.

La Città dei Ragazzi ha vari ambiti di gioco e ognuno di essi comprende diverse possibilità di partecipazione:

1.AMMINISTRAZIONE: municipio, ufficio del lavoro, banca, anagrafe

2. SERVIZI: taxi, nettezza urbana, pubblicità,pronto soccorso

3. RIFORNIMENTI: ristorante, bar, specialità

4. PRODUZIONE: carretti, orto, sartoria, gioielli, giocattoli

5. FORMAZIONE: corsi, conferenze

6. TEMPO LIBERO, CULTURA SPORT: cinema, teatro, palestra

7. INFORMAZIONE: televisione, radio, giornale quotidiano

Per informazioni: Tel 3205776789 – info@unacittapergiocare.it













