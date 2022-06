Soccavo: liberi dal servizio decidono di andare al centro commerciale e trovano una loro conoscenza. 62enne arrestato

335 Visite

Un Maresciallo e un Carabiniere della stazione di Napoli Rione Traiano avevano deciso di passare qualche ora libera dal servizio facendo due passi nel quartiere Soccavo. E’ pomeriggio e i due militari entrano nel centro commerciale Azzurro di via Cinthia. Tutto normale per una routine che accomuna tante persone che facendo compere approfittano anche dell’area climatizzata per combattere il caldo estivo. La camminata spensierata prosegue fino a quando la conoscenza del territorio non prende il sopravvento. A passeggiare nella hall commerciale – chissà se non abbia avuto la stessa idea dei militari o forse per vedere il nuovo store da poco inaugurato – anche Salvatore Di Napoli*, 62enne del posto. Nulla da eccepire se non fosse che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e doveva essere a casa piuttosto che in giro. I carabinieri lo sapevano bene perché tante volte lo avevano controllato a casa sua. Lo hanno fermato e portato in caserma. L’uomo è stato arrestato per evasione e ora è in attesa di giudizio.

* nato Napoli il 28 ott 1960













