Vomero: carabinieri arrestano ladro fermato dai vigilantes. Sequestrata una busta schermata

143 Visite

Siamo alla Coin di via Scarlatti e gli addetti alla vigilanza bloccano un uomo. Ha 21 anni ed è di nazionalità georgiana, ha appena rubato 3 paia di occhiali per un valore complessivo vicino ai mille euro. Intervengono i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e, arrestato il classe ’99, constatano la premeditazione del gesto e la professionalità nell’eseguirlo. L’uomo era munito di una busta – la tipica shopper da negozio con i manici in corda – che aveva modificato. Il 21enne aveva inserito una pellicola metallica tra i 2 strati che compongono la busta per schermare il contenuto dagli anti taccheggio. Le placche anti furto sulla merce rubata, infatti, non avevano fatto scattare l’allarme una volta oltrepassate le barriere. I vigilanti del negozio però avevano posto particolare attenzione su quel ragazzo che da qualche giorno frequentava assiduamente il locale.

L’arrestato è in attesa di giudizio e risponderà all’Autorità giudiziaria di furto aggravato. La borsa schermata è stata sequestrata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS