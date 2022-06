Cumana, risse e assembramenti nella Stazione di Montesanto

126 Visite

Tre corse saltate ed è scoppiato il caos. Inaccettabile, così si penalizzano pendolari e turisti. Napoli registra il tutto esaurito. Fantastico, peccato che manchi completamente un piano di accoglienza, contenimento e soddisfazione di tutti questi turisti.”

“Quanto accaduto domenica mattina alla stazione della Cumana di Montesanto, con risse e assembramenti causati da tre corse saltate come denunciato da alcuni presenti, è francamente inaccettabile. Un numero sproporzionato di passeggeri in banchina che hanno inutilmente atteso la partenza dei treni che veniva rimandata in continuazione. Fino a quando la tensione e la rabbia non hanno prevalso per un disservizio che ha penalizzato la domenica di tanti cittadini che volevano raggiungere le spiagge flegree e di tantissimi turisti allibiti per ciò che accadeva di fronte ai loro occhi. La corsa per entrare nel primo treno in partenza ha fatto vivere momenti di tensione e caos che non devono ripetersi in futuro. Un colpo duro all’immagine della città, segnale che tanto bisogna ancora fare per garantire ai napoletani un trasporto pubblico su ferro degno di una città che si vuole ricandidare a essere annoverata tra le capitali del turismo europeo”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la protesta dei passeggeri indignati per l’accaduto.

“Napoli registra il tutto esaurito. Fantastico, peccato che manchi completamente un piano di accoglienza, contenimento e soddisfazione di tutti questi turisti. Sono stati registrati problemi (guarda un po’) con i mezzi pubblici, con la Circumvesuviana e Cumana, con la capienza dei siti archeologici e di interesse artistico-culturale. Mancano infopoint, bagni pubblici, pulizia. Accogliamo turisti più di quanti possiamo permettercene e non siamo in grado di offrire loro servizi adeguati e ben organizzati. Le istituzioni e gli assessori ci facciano una seria riflessione perché la situazione è inaccettabile” dichiara il coportavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta.













