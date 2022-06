Piantumazione di nuovi alberi con gli studenti dell’Oriani-Guarino di Napoli e La Via della Felicità

66 Visite

Lunedì 30 Maggio i volontari de La Via della Felicità, da anni attivi sul territorio con iniziative sul rispetto ambientale, si sono recati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo dell’ “Oriani-Guarino” di Napoli.

Dopo una serie di incontri, tenuti durante l’anno scolastico, dove è stato trattato il capitolo 12 della guida al buon senso La Via della Felicità, oggi si è concluso il progetto di ecosostenibilità, con un intervento di piantumazione di alberi.

Il dodicesimo capitolo suggerisce: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa.”

Infatti, gli studenti si sono attivati per piantare e innaffiare dei nuovi alberi nel cortile della scuola.

Tutti gli studenti e gli insegnati hanno terminato con una foto di gruppo e con in mano la loro copia gratuita della guida al buon senso de La Via della Felicità, da cui l’attività s’ispira.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole sottolineare come “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani”, come scrisse l’autore de La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard. “Ecco perché è importante supportare i progetti di sostenibilità già con i più giovani, così da avere in futuro più educazione civica e quindi un ambiente più sano”.

Per maggiori informazioni scrivere a laviadellafelicitacampania@gmail.com .

