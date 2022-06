Arzano. TARI 2022, approvato regolamento con la riduzione delle tariffe

170 Visite

TARI 2022, approvato regolamento con la riduzione delle tariffe. Con delibera di Consiglio Comunale del 31 maggio scorso, su proposta dell’Assessore con delega al bilancio e tributi Giuseppe Vitagliano, con i voti compatti dell’intera maggioranza , il voto contrario di “Italia Viva” e l’astensione del resto dell’opposizione, è stato approvato il regolamento Tari anno 2022 e il Piano Economico con le nuove tariffe che prevedono una riduzione rispetto agli anni precedenti. Per la prima volta un amministrazione riesce a contenere le tariffe che nell’ultimo decennio sono sempre state in rialzo, a danno dei contribuenti. Rispetto al passato è stato effettuato un calcolo più puntuale per andare incontro alle esigenze dei contribuenti tartassati dalle precedenti gestioni. Dall’analisi effettuata dall’ufficio finanziario, coordinato dall’assessore Vitagliano, è emersa l’opportunità di modificare alcuni articoli del Regolamento vigente al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti, concedendo agli stessi la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni debitorie con sanzioni ridotte, ovvero di avere la possibilità di ricevere una maggiore dilazione di pagamento per coloro che si trovano in condizioni di obiettive difficoltà economiche.

