Marano, dissesto finanziario: 156 ammessi alla massa passiva. Ma mancano all’appello ancora gli scrutatori e presidenti di seggio

Comune in dissesto finanziario, altri 156 (tra società e privati cittadini) ammessi alla massa passiva. Sono tantissimi i volti e i nomi noti e meno noti, ma mancano ancora gli scrutatori e presidenti di seggio che attendono il pagamento per i servizi resi alle elezioni comunali del 2018. Ammessi, tra gli altri, Acqua Campania, Beghelli, Ambiente Italia srl, gli avvocati Marina Scotto e Saverio Griffo, gli eredi del defunto avvocato Donato Minicozzi, l’ex dirigente Pasquale Di Pace, l’Agenzia delle Entrate, l’ex consigliere comunale Vallozzi, il dirigente scolastico della scuola Amanzio, dipendenti comunali, una sfilza di avvocati, alcuni figli di dipendenti del municipio.

Ora per loro inizierà la trattativa con l’Organismo straordinario di liquidazione (per recuperare almeno una parte dei crediti vantati con l’Ente) che ha il compito di riportare in bonis – ovvero rendere solvibile – il Comune di Marano dichiarato fallito nell’ottobre del 2018.

Le procedure di legge prevedono che il creditore presenti una domanda di ammissione al passivo dell’ente in dissesto, e su tale domanda l’OSL potrebbe procedere con un’offerta “scontata” o con un pagamento secondo il principio della par condicio creditorum.













