Postazione 118 a Portici, il servizio H24 sarà assicurato dalla Bourelly OdV 

Antonio Secce, responsabile operativo dell’Organizzazione di volontariato, spiega: “La famiglia Bourelly, già residente da tre generazioni in città, è onorata di fornire l’ambulanza ed il personale per il 118 della città di Portici. I cittadini hanno il diritto di ricevere un servizio di emergenza che risponda rapidamente e con professionalità. La morfologia del territorio richiede competenze ed esperienze che sono già acquisite presso la nostra postazione 118 nella Penisola Sorrentina a Sant’Agnello, ove già operiamo in ambienti strutturalmente complessi. Siamo lieti di essere al servizio della popolazione vesuviana su una città amministrata con una mission che condividiamo, in cui alla al centro ci sono la salute e la safety della persona”.

Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici, commenta: “Esprimo apprezzamento per l’impegno e la disponibilità che la ditta ‘Bourelly Organizzazione di Volontariato’ ha immediatamente esternato a seguito dell’assegnazione della postazione di 118 Asl Na 3 Sud. In particolare, venire a conoscenza di una ampia possibilità di servizi di assistenza sanitaria rivolti ai Cittadini di Portici, come quelli messi a disposizione dalla ‘Bourelly’, accrescerà sicuramente il livello di sicurezza già percepito in Città. Dalla gestione delle manifestazioni cittadine fino alla somministrazione di tamponi rapidi a domicilio, come riferito dall’azienda, fa sì che l’attenzione verso le persone fragili e indigenti sia sempre alta. Inoltre, la dotazione di veicoli, strumenti e personale qualificati sarà garanzia di una efficace assistenza per ogni eventuale emergenza sul territorio”.