NAPOLI, In Consiglio approvati 9 ordini del giorno e 2 mozioni 

Dopo le delibere all’ordine del giorno, l’Aula ha proseguito il dibattito su ulteriori ordini del giorno. L’ordine del giorno a firma dei consiglieri Gennaro Esposito e Anna Maria Maisto per intestare una Piazza o largo a Salvatore Morelli, primo difensore dei diritti civili delle Donne, è stato approvato all’unanimità.

Stesso esito per l’ordine del giorno a firma dei consiglieri Flavia Sorrentino e Luigi Carbone che impegna la giunta a promuovere la realizzazione del servizio di estrazione e stampa di certificati anagrafici presso tabaccai convenzionati.

Successivamente Luigi Carbone ha proposto un ordine del giorno che mira ad assorbire i 21 idonei del corso-concorso RIPAM Campania della graduatoria con codice di concorso/profili CUD/CAM-”Funzionario specialista in attività culturali”. L’odg è stato approvato all’unanimità.

Il consiglio si è pronunciato favorevole all’unanimità sulla mozione a firma del consigliere Fucito riguardo la riapertura del varco della Linea 1 della Metropolitana di via Girolamo Santacroce.

A firma del presidente della commissione Istruzione e Famiglia Aniello Esposito, la mozione per la costituzione di squadre di pronto intervento per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici è stata approvata all’unanimità.

Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) ha poi presentato un ordine del giorno a firma del suo gruppo consiliare per sollecitare soluzioni per la eliminazione dei collari a strozzo, elettrici e a segnali sonori per i cani. Il documento è stato approvato all’unanimità.