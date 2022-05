106 Visite

Gentile direttore, in questo video girato ieri in via Ranucci è ben evidente una piccola voragine dalle quale sembrerebbe che sotto ci sia il vuoto. Mi chiedo: ma prima di asfaltare la strada sono state verificate le condizioni del sottosuolo?

Lettera firmata.













