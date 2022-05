Nola: controlli dei carabinieri Forestali. In una pizzeria sequestrati 180 chili di alimenti e un magnete

94 Visite

I Carabinieri forestali della stazione di Marigliano insieme a personale dell’Asl Napoli 3 Sud hanno controllato una pizzeria a Piazzolla di Nola. Durante le operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 150 chili di carne e 30 chili di altri alimenti tra pasta cotta e pesce. Il cibo – in cattivo stato di conservazione – era all’interno di 2 frigoriferi. Rinvenuto anche un magnete posizionato sul contatore elettrico. Intervenuto personale dell’Enel veniva accertato che con quel magnete era in atto un furto di corrente capace di abbattere i consumi del 97,38 %. Un danno stimato nell’ultimo anno pari a circa 5mila euro.

Denunciata a piede libero la titolare del locale, una 29enne incensurata. La donna risponderà all’Autorità giudiziaria dei reati di furto aggravato e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.













