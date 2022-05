Sanità, Rostan:”Napoli con le sue reti di eccellenza epicentro di un Sud protagonista”

102 Visite

“Un appuntamento di riflessione, confronto e studio sui temi della salute, organizzato dopo la fase più cruenta della pandemia per non perdere di vista le tematiche legate alla cura della persona e alla prevenzione, sia sul versante scientifico che su quello della organizzazione dei servizi. Un forum permanente che vedrà Napoli, capitale del Mediterraneo, come guida di un Sud che vuole essere protagonista. La città partenopea è un crocevia strategico del Paese che verrà, dell’Europa del futuro, che ha già ha in sé una straordinaria rete di eccellenze del sapere e di qualità dell’organizzazione capace di farsi riconoscere in tutto il mondo”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, promotrice del ‘First Naples Healthcare Summit’che si terrà Venerdì 27 maggio presso l’hotel ‘Mediterraneo di Napoli, a partire dalle ore 10. Realizzato con il supporto del Comitato scientifico coordinato dal Prof. Luigi Mansi, per conto del Cirps (Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile), composto dai professori Paolo Ascierto, Mariano Fusco, Antonio Giordano, Francesca Polverino, Lisa Bodei, Franco Rossi, il forum permanente sulla salute, la cura della persona e la sicurezza del personale sanitario inizierà con una ‘lectio magistralis’ di Paolo Ascierto; a seguire le sei tavole rotonde sui temi delle Malattie infettive Covid19-HCV-HIV, Malattie rare, Piano Nazionale Cronicità, Salute della donna e prevenzione, Sicurezza sui luoghi di lavoro, con uno sguardo anche al fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, PNRR e LEA, Telemedicina.

L’evento è stato realizzato con il contributo non condizionato di: Abbvie, Alfasigma, Chiesi, Gilead e Sanofi













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS