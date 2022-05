MARANO, SEQUESTRATO IL DEPOSITO (ABUSIVO) DELLA VALLESANA METALLI. LA DITTA AVEVA USUFRUITO DI DIVERSE PROROGHE

295 Visite

Sequestro penale e amministrativo (più sanzione pecuniaria) per il deposito di materiali della Vallesana Metalli, ubicato in via Falcone, da anni e senza alcuna autorizzazione sul suolo del comune di Napoli. Deposito completamente abusivo, insomma. L’azienda era stata destinataria di un’ordinanza di sgombero e aveva ricevuto, dall’ex sindaco Visconti, svariate proroghe per liberare l’area dai materiali. Sgombero mai ottemperato. Stamani gli agenti della municipale, diretti dal comandante Maiello, hanno posto fine alla vistosa illegalità e anomalia.













